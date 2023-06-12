Путин высказал своё удивление: Зачем противник бьёт по жилым кварталам?

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Владимир Путин рассказал, что его удивляет в поведении противника.

Фото: кремлин.ру

Президент России на встрече с Героями Труда и лауреатами Госпремий высказал своё недоумение по поводу мотива действий ВСУ.

"Зачем противник бьёт по жилым кварталам? Никак не могу понять. Ради чего? Зачем? В чём смысл? По гуманитарным объектам. Это удивительно просто", — поделился мучающими его вопросами российский лидер.

Глава РФ наградил госпремиями руководителя "Первого канала" Константина Эрнста, актрису Юлию Пересильд и кинорежиссёра Карена Шахназарова.

Ранее Владимир Путин РФ заявил, что жители Донбасса ощущают себя частью русского народа.

