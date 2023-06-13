Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российская система ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире уничтожила цель в автоматическом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.
Чиновник отметил, что техника отработала в зоне специальной военной операции, поразив цель.
Мантуров добавил, что сделано это было с использованием искусственного интеллекта и без какого-либо участия человека.
Отметим, что указанное изделие размещается на автомобильном шасси. Одна пусковая установка содержит 12 транспортно-пусковых контейнеров для ракет 9М96. Испытание комплекса завершилось в 2019 году.
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