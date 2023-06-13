Пока Киев хвастался "контрнаступлением", армия России создавала линию укреплений.
Об этом сообщил бывший заместитель командующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.
Киевскому режиму не стоило бы пиариться на наступлении, а надо было "молча заниматься делами", отметил генерал.
"Русские создали достаточно мощную систему заграждений на возможных направлениях наступления ВСУ. Поэтому, когда в первые дни это наступление не пошло так, как хотелось… через день — и мы уже "на 50 километров прорвались, вышли на оперативный простор, уже захватили Мелитополь"… Всё не так просто", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".
Кривонос подчеркнул, что граждан Незалежной "кормили песнями, что мы всё можем", из-за чего в мировом сообществе и у самих украинцев "создалось разочарование" и их "придавило пессимизмом".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.