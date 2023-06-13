В Киеве признали, что после "наступления" ВСУ украинцев "придавило пессимизмом"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пока Киев хвастался "контрнаступлением", армия России создавала линию укреплений.

Фото: Автор: Адміністрація Президента України, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77293309

Об этом сообщил бывший заместитель командующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

Киевскому режиму не стоило бы пиариться на наступлении, а надо было "молча заниматься делами", отметил генерал.

"Русские создали достаточно мощную систему заграждений на возможных направлениях наступления ВСУ. Поэтому, когда в первые дни это наступление не пошло так, как хотелось… через день — и мы уже "на 50 километров прорвались, вышли на оперативный простор, уже захватили Мелитополь"… Всё не так просто", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

Кривонос подчеркнул, что граждан Незалежной "кормили песнями, что мы всё можем", из-за чего в мировом сообществе и у самих украинцев "создалось разочарование" и их "придавило пессимизмом".

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