В Омске обвиняемого в шпионаже сотрудника оборонного предприятия арестовали на два месяца

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Центрального районного суда Омска сообщили, что работник оборонного предприятия заподозрен в шпионаже.

Фото: Fotodom.ru

Об этом написали в gorod55.ru. По данным СМИ, предполагаемому преступнику на Западе пообещали оформить гражданство Германии. Правоохранители заявили, что государственный изменщик действовал в её пользу. Сейчас он находится в СИЗО до восьмого августа, отметили журналисты.

"По версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителем ФРГ для передачи сведений в военной области", — сказали в пресс-службе суда.