Представители Центрального районного суда Омска сообщили, что работник оборонного предприятия заподозрен в шпионаже.
Об этом написали в gorod55.ru. По данным СМИ, предполагаемому преступнику на Западе пообещали оформить гражданство Германии. Правоохранители заявили, что государственный изменщик действовал в её пользу. Сейчас он находится в СИЗО до восьмого августа, отметили журналисты.
"По версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителем ФРГ для передачи сведений в военной области", — сказали в пресс-службе суда.
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