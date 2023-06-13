Россия должна в обязательном порядке укрепить границы с Украиной, чтобы обезопасить не только народ, но и сами территории от вторжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей встречи с военными корреспондентами.
"Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чём можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идёт, идёт достаточно быстро".
Президент России уверил, что эта задача также в скором времени будет реализована.
Напомним, недавно поступила информация о начале встречи Путина с представителями медиа, которые связаны с военными освещениями событий: журналистами с федеральных каналов, блогерами и авторами Telegram-каналов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.