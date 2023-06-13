Путин: необходимо укреплять границу с Украиной

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия должна в обязательном порядке укрепить границы с Украиной, чтобы обезопасить не только народ, но и сами территории от вторжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей встречи с военными корреспондентами.

Фото: РИА Новости

"Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чём можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идёт, идёт достаточно быстро".

Президент России уверил, что эта задача также в скором времени будет реализована.

Напомним, недавно поступила информация о начале встречи Путина с представителями медиа, которые связаны с военными освещениями событий: журналистами с федеральных каналов, блогерами и авторами Telegram-каналов.