Российский лидер Владимир Путин сообщил, что военнослужащие срочной службы не будет направлены в зону спецоперации на Украине, поскольку в этом нет необходимости. Об этом президент сообщил на встрече с военными корреспондентами.
Также президент высказался о вероятной ротации мобилизованных граждан, уточнив, что этот вопрос рассматривается, потому что "когда-то надо будет постепенно возвращать людей с СВО домой".
"Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается", - сказал Путин.
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