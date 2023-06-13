Информация об участии польских наёмников в боевых действиях, проводимых на новых регионах России, официально подтверждена президентом России Владимиром Путиным во время его встречи с передовыми военкорами.
"Польские наемники там действительно воюют… и несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьёзные".
Ранее сами польские наёмники, с которыми удалось произвести диалог, заявили, что принимали активное участие в нападении на территорию Белгородской области.
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