Путин подтвердил, что польские наёмники участвовали в нападении на регионы России

Информация об участии польских наёмников в боевых действиях, проводимых на новых регионах России, официально подтверждена президентом России Владимиром Путиным во время его встречи с передовыми военкорами.

Фото: www.mk.ru

"Польские наемники там действительно воюют… и несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьёзные".

Ранее сами польские наёмники, с которыми удалось произвести диалог, заявили, что принимали активное участие в нападении на территорию Белгородской области.