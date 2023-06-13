Владимир Путин рассказал о неудачных попытках России стать членом Североатлантического альянса.
Президент России вспомнил, как Запад пренебрёг желанием РФ пополнить ряды НАТО.
"Мы считали, что мы свои, буржуинские, и в НАТО я удочки забросил, нас даже рассматривать не стали", — сказал глава РФ на встрече с военкорами.
Путин уверен, что Запад пытается раскачивать Россию с помощью Украины.
Несмотря на это, по словам президента РФ, мы настроены дружелюбно по отношению с бывшими республиками Советского Союза и странам Европы.
Ранее Путин отметил, что у Запада заканчивается оружие.
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