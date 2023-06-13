Что значат слова президента Путина о создании "санитарной зоны" на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня,13 июня, президент России Владимир Путин встречался с военкорами.

Фото: РИА Новости

Там глава заявил, что, если атаки на российскую территорию будут продолжаться, то на Украине могут создать "санитарную зону".

Как отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, после того, как украинское наступление будет отбито и армия России выйдет на линию госграницы с учётом новых регионов, если потребуется, будет создана эта "санитарная зона" уже на украинской территории.

Коротченко подчеркнул, что именно на этой зоне пройдёт демилитаризация. Оттуда уберут украинские войска и средства, при помощи которых ВСУ наносят удары по территории РФ, пишет "МК".

"Очевидно, зона должна быть на глубину 150 километров, по экспертной оценке", — подытожил обозреватель.

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