Капитан первого ранга Дандыкин: ежедневно ВСУ теряют по полноценному танковому батальону

Ежедневно Киев теряет по батальону, задействованному в боестолкновениях на немецких танках Leopard, сообщил военспец, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, помимо новых боевых машин, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются в людских ресурсах. Как пояснил эксперт, уже сейчас киевский режим пытается добиться присоединения поляков к конфликту.

"Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада", — подчеркнул Дандыкин в беседе с URA.RU.

Без трёхкратного превосходства сил любое контрнаступление обречено на провал, указал специалист.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие на Запорожском направлении взяли под свой контроль немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые были переданы Киеву. Пресс-служба Минобороны опубликовала видео, на котором продемонстрировано, как солдаты РФ разглядывают иностранную технику.