Ежедневно Киев теряет по батальону, задействованному в боестолкновениях на немецких танках Leopard, сообщил военспец, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, помимо новых боевых машин, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются в людских ресурсах. Как пояснил эксперт, уже сейчас киевский режим пытается добиться присоединения поляков к конфликту.
"Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада", — подчеркнул Дандыкин в беседе с URA.RU.
Без трёхкратного превосходства сил любое контрнаступление обречено на провал, указал специалист.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие на Запорожском направлении взяли под свой контроль немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые были переданы Киеву. Пресс-служба Минобороны опубликовала видео, на котором продемонстрировано, как солдаты РФ разглядывают иностранную технику.
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