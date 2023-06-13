Российские военные в результате столкновений с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) захватили немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что технику удалось взять под контроль на Запорожском направлении.
Кроме того, в Telegram-канале ведомства появилась видеозапись, на которой продемонстрировано, как военные подразделений группировки "Восток" осматривают захваченные боевые машины.
"Танки Leopard и БМП Bradley. Теперь это наши трофеи", — сказано в посте.
В Минобороны подчеркнули: среди захваченной техники есть машины с работающими двигателями. Это свидетельствует о том, что бой для солдат ВСУ завершился очень быстро, после чего они покинули место сражения, уточнили в ведомстве.
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