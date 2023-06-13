Минобороны показало видео захвата российскими военными немецких танков Leopard

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные в результате столкновений с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) захватили немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что технику удалось взять под контроль на Запорожском направлении.

Кроме того, в Telegram-канале ведомства появилась видеозапись, на которой продемонстрировано, как военные подразделений группировки "Восток" осматривают захваченные боевые машины.

"Танки Leopard и БМП Bradley. Теперь это наши трофеи", — сказано в посте.

В Минобороны подчеркнули: среди захваченной техники есть машины с работающими двигателями. Это свидетельствует о том, что бой для солдат ВСУ завершился очень быстро, после чего они покинули место сражения, уточнили в ведомстве.