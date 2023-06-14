Депутат Шеремет выступил за разрыв дипотношений с США при поставках Киеву снарядов с ураном

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если Белый дом решит поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, необходимо разорвать с США дипломатические отношения.

Фото: er-gosduma.ru

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"В случае, если американские снаряды с обеднённым ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения", — цитирует депутата РИА Новости.

По мнению парламентария, решение США поставить Украине такое оружие демонстрирует незаинтересованность Вашингтона в установлении мира на Украине. Также подобным решением Белый дом даст понять, что ему "плевать" на отношения с РФ.

13 июня в американских СМИ написали, что США собираются предоставить киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном.

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