Если Белый дом решит поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, необходимо разорвать с США дипломатические отношения.
С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"В случае, если американские снаряды с обеднённым ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения", — цитирует депутата РИА Новости.
По мнению парламентария, решение США поставить Украине такое оружие демонстрирует незаинтересованность Вашингтона в установлении мира на Украине. Также подобным решением Белый дом даст понять, что ему "плевать" на отношения с РФ.
13 июня в американских СМИ написали, что США собираются предоставить киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном.
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