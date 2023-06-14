Шурыгин: если пойдут "Абрамсы", то пойдут и снаряды с обеднённым ураном

Если к ВСУ поставят американские танки "Абрамс", то вместе с ними пойдут и снаряды с обеднённым ураном.

Фото: 2018-2019.ru

Об этом на Первом канале заявил военный эксперт, член Изборского клуба, Владислав Шурыгин.

"К концу лета — началу осени предполагаются поставки танков "Абрамс". Сейчас их готовят для Украины, снимают всё, что может быть лишним и может попасть к русским. Снаряд с урановыми сердечниками — это основное противотанковое средство "Абрамс", — отметил военный обозреватель.

По его словам, у них в боекомплекте есть ещё кумулятивные снаряды, но они не такие эффективные, как снаряды с обеднённым ураном, которые идут штатными боеснарядами к танкам, готовящимся к поставке Украине.

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