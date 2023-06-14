Песков прокомментировал слова Путина о санитарной зоне на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства по поводу санитарной зоны на Украине.

Фото: РБК

Он подчеркнул, что в случае создания данной зоны, российская военная инфраструктура продвинется вглубь украинской территории.

Песков отметил, что если киевский режим продолжит атаковать приграничные территории России, то Москва вынуждена будет себя обезопасить.

Напомним, ранее во вторник, 13 июня, президент Владимир Путин провел встречу с российскими военными корреспондентами. В ходе разговора он высказал идею о создании санитарной зоны на Украине на таком удалении, чтобы обстрелы украинских боевиков не достигали территории страны.