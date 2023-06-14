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Бойцы ВС РФ выследили и подбили ещё один танк Leopard на Запорожском фронте

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Силовые структуры

Бойцы российской армии на Запорожском направлении выследили и подбили ещё один натовский танк Leopard 2A6.

Бойцы ВС РФ выследили и подбили ещё один танк Leopard на Запорожском фронте
Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Экипаж украинского танка немецкого "происхождения" в ужасе убежал в лесополосу, после чего по националистам ударили артиллеристы ВС РФ.

Уничтожение военной техники, поставленной Западом, успешно продолжается на всех направлениях, подытожил портал. Ранее спецназ группировки "Центр" при помощи беспилотника вскрыл позиции боевиков ВСУ, окопавшихся в лесополосе. По координатам отработали РСЗО "Град". Итог — горящая броня врага.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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