РИА Новости: украинские диверсанты побросали в Белгородской области натовское оружие при бегстве

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разведчики находят после бегства украинских диверсантов с позиций у границы Белгородской области множество оружия Североатлантического альянса, рассказал боец ВС России с позывным "Кара".

Фото: https://t.me/epoddubny/15351

По его словам, оружие натовского калибра разбросано на экс-позициях ВСУшников под Новой Таволжанкой.

"На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно НАТО. Нам показалось странным, что лежало много жёлтых повязок", — пояснил разведчик РИА Новости.

Кроме того, боеприпасы и оружие находят в домах. которые диверсанты устраивали засады и обстреливали военнослужащих Вооружённых сил России, резюмировал боец.