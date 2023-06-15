Российские разведчики находят после бегства украинских диверсантов с позиций у границы Белгородской области множество оружия Североатлантического альянса, рассказал боец ВС России с позывным "Кара".
По его словам, оружие натовского калибра разбросано на экс-позициях ВСУшников под Новой Таволжанкой.
"На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно НАТО. Нам показалось странным, что лежало много жёлтых повязок", — пояснил разведчик РИА Новости.
Кроме того, боеприпасы и оружие находят в домах. которые диверсанты устраивали засады и обстреливали военнослужащих Вооружённых сил России, резюмировал боец.
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