Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде городов страны. Вооружённые Силы России бьют БПЛА и ракетами.
Так, согласно информации, практически на всей территории страны завыла воздушная тревога. Взрывы раздаются в:
"Прилёт в Харькове в аэропорт", — сообщает "Украина.ру".
Кроме того, согласно информации, взрывы ожидают:
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