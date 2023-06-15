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Мощные взрывы на Украине. ВС России ударили ракетами и БПЛА — хроника утра

0:32
Силовые структуры

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде городов страны. Вооружённые Силы России бьют БПЛА и ракетами.

Мощные взрывы на Украине. ВС России ударили ракетами и БПЛА — хроника утра
Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Так, согласно информации, практически на всей территории страны завыла воздушная тревога. Взрывы раздаются в:

  • Харькове,
  • Одессе,
  • Кривом Роге,
  • Днепропетровске.

"Прилёт в Харькове в аэропорт", — сообщает "Украина.ру".

Кроме того, согласно информации, взрывы ожидают: 

  • в Кировоградской, 
  • Полтавской областях.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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