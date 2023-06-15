Мощные взрывы на Украине. ВС России ударили ракетами и БПЛА — хроника утра

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде городов страны. Вооружённые Силы России бьют БПЛА и ракетами.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Так, согласно информации, практически на всей территории страны завыла воздушная тревога. Взрывы раздаются в:

Харькове,

Одессе,

Кривом Роге,

Днепропетровске.

"Прилёт в Харькове в аэропорт", — сообщает "Украина.ру".

Кроме того, согласно информации, взрывы ожидают:

в Кировоградской,

Полтавской областях.