США с союзниками обсуждают гарантии безопасности для Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США вместе со своими союзниками сейчас обсуждают гарантии безопасности для киевского режима.

Фото: Instagram* Риши Сунака / rishisunakmp

Об этом сообщает издание Politicо.

Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж планируют продолжить всестороннюю поддержку Киева даже после окончания российской спецоперации. Правда, все эти соглашения не будут иметь юридической силы договора. Под вопросом и желание каждой из этих стран выполнять собственные обещания.

"В общем, кидают дурочку: ни в НАТО не возьмут, ни по-другому не помогут", — отметил в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Западные эксперты уже отметили, что контрнаступление украинской армии — это колоссальный провал.

Ранее обозреватель из США Майкл Трейси сообщил, что действующий украинский президент Владимир Зеленский обманул американцев. А безрезультатное наступление украинской армии назвали "суицидальной миссией".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.