Кедми: Путин нанёс удар Западу по самому больному — там такого не ожидали

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин нанёс удар по наиболее чувствительному месту Запада, озвучивая в феврале послание Федеральному собранию.

Фото: airway1. com

Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Тогда глава России объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. Это стало ударом для США и их союзников, а реакция Запада показывает полную неожиданность этого хода для них, отметил аналитик.

По его словам, стратегическое оружие — главная гарантия безопасности России и сегмент, где её превосходство над НАТО подавляющее.

"Они боятся стратегической мощи России. Поэтому они боятся военного столкновения с РФ. Основное, чем меряется безопасность России — это стратегические вооружения. И тут Россия добилась небывалого успеха, и Путин совершенно справедливо это оценил", — на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал Кедми.

Он подчеркнул, что ракеты США на 30 лет старее российских, и это без учета гиперзвуковых. Плюс Минобороны Британии говорит, что их армия не готова воевать. Начальник генштаба Чехии, хороший профессиональный военный, сказал, что чешская армия "не готова к военным действиям ни в одной области". На Западе положение в десять раз хуже — начиная с танков и заканчивая ТЯО, подытожил Кедми.

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