Forbes: ВСУ бездарно использовали французские бронеавтомобили во время лобовой атаки

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) бездарно использовали бронеавтомобили AMX-10 RC, произведённые во Франции, сообщает Forbes.

Фото: ru.wikipedia.org

По словам обозревателя Дэвида Экса, украинские боевики применили эту технику в ходе лобовой атаки, несмотря на то, что она не предназначена для бронированных прорывов укреплённых позиций.

"Французские бронеавтомобили — это не танки", — сказано в статье.

Как пояснил журналист, российские артиллеристы успешно отразили атаку ВСУ на AMX-10 RC в зоне конфликта. Он порекомендовал украинским солдатам читать инструкции к западной технике перед её использованием на линии соприкосновения. Обозреватель подчеркнул: французские бронеавтомобили подойдут для разведки и рекогносцировки.

Ранее в Сети появилась видеозапись с моментом поражения бронеавтомобиля Oshkosh российским беспилотником "Ланцет".