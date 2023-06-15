SHOT: экс-сотрудница Росавиации с украинским гражданством взломала IT-структуру ведомства

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывшая работница Росавиации с гражданством Украины заподозрена в цифровой диверсии. Об этом заявил источник Telegram-канала SHOT.

Фото: pixels

Предположительно, сотрудница заразила компьютер вирусом. Из-за него сломалась система, исчезло большое количество крайне нужных данных, отметил собеседник журналистов. Он добавил, что за несколько дней до обрушения серверов предполагаемая преступница уволилась и отправилась в Белоруссию.

Источник подчеркнул, что юная девушка устроилась в российское ведомство без проверок. Из-за происшествия глава Управления Росавиации по Цифровизации Алла Сясина покинула свой пост, сообщили в Telegram-канале. По его информации, руководство распорядилось временно использовать только бумагу и пытаться восстановить удалённые файлы.

Вместе с этим в SHOT заявили, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут участников диверсии.

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