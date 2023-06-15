Генерал-майор армии Украины в отставке Сергей Кривонос предупредил о последствиях неправильной тактики лидера страны Владимира Зеленского. Как подчеркнул эксперт, из-за ошибок могут начаться бои в районе Киева.
Кривонос назвал Вооружённые силы Российской Федерации мощными, мотивированными и обладающими большим опытом. Также военный указал на достаточное количество техники и боеприпасов.
"То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой", — отметил специалист, видео с мнением генерал-майора в отставке доступно на YouTube.
По мнению Кривоноса, президент ошибочно оценил потенциал Москвы. Вместе с этим эксперт обвинил главу Украины в неспособности правильно использовать ресурсы и создавать оборону.
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