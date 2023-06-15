Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Украина может потерять Киев из-за ошибок Зеленского

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор армии Украины в отставке Сергей Кривонос предупредил о последствиях неправильной тактики лидера страны Владимира Зеленского. Как подчеркнул эксперт, из-за ошибок могут начаться бои в районе Киева.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Кривонос назвал Вооружённые силы Российской Федерации мощными, мотивированными и обладающими большим опытом. Также военный указал на достаточное количество техники и боеприпасов.

"То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой", — отметил специалист, видео с мнением генерал-майора в отставке доступно на YouTube.

По мнению Кривоноса, президент ошибочно оценил потенциал Москвы. Вместе с этим эксперт обвинил главу Украины в неспособности правильно использовать ресурсы и создавать оборону.