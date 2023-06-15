В Германии предложили предоставить самолётам армии Украины немецкие аэродромы, чтобы её воздушные машины могли взлетать с них для атак на РФ.
Эта инициатива принадлежит депутату Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Как сообщает Telegram-канал "Папочка канцлера", главная русофобка немецкого парламента была приглашена на еженедельное политическое ток-шоу "Жёсткий, но справедливый" и там озвучила "потрясающее предложение".
Эта ружейная лоббистка давно известна своим жгучим желанием воевать с РФ, подытожил портал.
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