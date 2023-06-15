В Бундестаге предложили предоставить самолетам Киева немецкие аэродромы

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Германии предложили предоставить самолётам армии Украины немецкие аэродромы, чтобы её воздушные машины могли взлетать с них для атак на РФ.

Фото: Яндекс

Эта инициатива принадлежит депутату Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Как сообщает Telegram-канал "Папочка канцлера", главная русофобка немецкого парламента была приглашена на еженедельное политическое ток-шоу "Жёсткий, но справедливый" и там озвучила "потрясающее предложение".

Эта ружейная лоббистка давно известна своим жгучим желанием воевать с РФ, подытожил портал.

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