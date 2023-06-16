Разведка Британии внимательно отслеживает состояние стратегической авиации России и знает, что близок к завершению "туполевский" проект ПАК ДА ("Посланник" или "Изделие 80").
Как сообщили журналисты UK Defence Journal, министр по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи в своей переписке с парламентом назвал количество бортов в ВКС РФ.
По данным разведки, в российской армии сегодня имеется не менее 80 ядерных стратегических бомбардировщиков, которые могут снести залпами целые государства:
"При этом Россия поддерживает в постоянной готовности несколько типов бомбардировщиков на различных авиабазах по всей стране, чтобы они успели взлететь и нанести свои удары", — пояснил Хиппи.
Армейское руководство также озабочено вопросами нового производства и модернизации бомбардировщиков. Хиппи сетует, что у России есть планы "построить новые и модернизировать существующие планеры Ту-160", пусть и не сразу все.
Заявил Хиппи и про разработку бомбардировщика-"невидимки". По его словам, прототип ПАК-ДА (он же "Посланник", конструкция которого "летающее крыло" похоже, но "помоднее" B-2) может быть близок к завершению.
Дескать, президент Путин хочет, чтобы ПАК ДА ("Посланник") поскорее вошел в строй и мог "сносить континенты".
Напомним, 29 декабря 2018 года в Казани совершил первый полет самолет-лаборатория, переоборудованная для испытаний новых систем Ту-160М2 (а в перспективе — ПАК ДА).
Также в феврале 2022 года СМИ обсуждали "первые в мире ракеты с обратным стартом" для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и "Посланника".
Ранее Pravda.Ru публиковала фото и видео визуализации ПАК ДА, о которой рассказали источники в ВПК:
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