UK Defence Journal: путинский ПАК ДА будет сносить континенты

2:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведка Британии внимательно отслеживает состояние стратегической авиации России и знает, что близок к завершению "туполевский" проект ПАК ДА ("Посланник" или "Изделие 80").

Фото: Midjouney: визуализация ПАК ДА - "Посланник"

Как сообщили журналисты UK Defence Journal, министр по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи в своей переписке с парламентом назвал количество бортов в ВКС РФ.

По данным разведки, в российской армии сегодня имеется не менее 80 ядерных стратегических бомбардировщиков, которые могут снести залпами целые государства:

В большинстве своем это Ту-95МС и Ту-22М3. Есть также не менее 10 единиц Ту-160М и МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с ядерной "начинкой".

"При этом Россия поддерживает в постоянной готовности несколько типов бомбардировщиков на различных авиабазах по всей стране, чтобы они успели взлететь и нанести свои удары", — пояснил Хиппи.

Армейское руководство также озабочено вопросами нового производства и модернизации бомбардировщиков. Хиппи сетует, что у России есть планы "построить новые и модернизировать существующие планеры Ту-160", пусть и не сразу все.

Заявил Хиппи и про разработку бомбардировщика-"невидимки". По его словам, прототип ПАК-ДА (он же "Посланник", конструкция которого "летающее крыло" похоже, но "помоднее" B-2) может быть близок к завершению.

Дескать, президент Путин хочет, чтобы ПАК ДА ("Посланник") поскорее вошел в строй и мог "сносить континенты".

Напомним, 29 декабря 2018 года в Казани совершил первый полет самолет-лаборатория, переоборудованная для испытаний новых систем Ту-160М2 (а в перспективе — ПАК ДА).

Также в феврале 2022 года СМИ обсуждали "первые в мире ракеты с обратным стартом" для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и "Посланника".

Ранее Pravda.Ru публиковала фото и видео визуализации ПАК ДА, о которой рассказали источники в ВПК:

Это действительно "летающее крыло".

ПАК ДА "вооружится" перспективными крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.

Стратегический бомбардировщик будет максимально автоматизирован и где-то сможет выступать как беспилотник.

Приоритет в его концепции отдана "стелс"-технологиям и гиперзвуку.

Бомбардировщик сможет управлять группами БПЛА и работать по врагам ракетами класса "воздух — воздух".