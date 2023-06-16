Медведев пообещал Украине, стремящейся в НАТО, перманентный конфликт

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявления руководителя военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга, который отказался принимать Украину в альянс во время вооружённого столкновения, но подчеркнул, что двери объединения для неё всегда открыты.

Фото: mk.ru

По словам российского чиновника, генсек НАТО на самом деле сказал, что альянсу не нужен Киев в нынешнем виде.

"Для нацистской Украины конфликт будет перманентным", — подчеркнул Медведев в своём официальном Telegram-канале.

Если же в Киеве возникнет новый политический режим, власти откажутся от идеи вступить в НАТО, заключил зампред СБ.