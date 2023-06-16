Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявления руководителя военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга, который отказался принимать Украину в альянс во время вооружённого столкновения, но подчеркнул, что двери объединения для неё всегда открыты.
По словам российского чиновника, генсек НАТО на самом деле сказал, что альянсу не нужен Киев в нынешнем виде.
"Для нацистской Украины конфликт будет перманентным", — подчеркнул Медведев в своём официальном Telegram-канале.
Если же в Киеве возникнет новый политический режим, власти откажутся от идеи вступить в НАТО, заключил зампред СБ.
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