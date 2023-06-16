Зеленский заявил, что Россия собирается взорвать Запорожскую АЭС

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что Москва хочет подорвать АЭС в Запорожской области. Также президент попытался объяснить свои подозрения.

Фото: https://mosregtoday.ru

"России нужна дестабилизация на Украине", — подчеркнул её лидер, слова которого приводит NBC News.

Вместе с этим Зеленский заявил: власти РФ хотят, чтобы мир принудил Киев завершить вооружённое столкновение на выгодных для Москвы условиях. Также руководитель Украины обвинил Россию в ударах по Каховской ГЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что эксперты агентства продолжат наблюдать за ситуацией на запорожской станции.