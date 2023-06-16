Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что Москва хочет подорвать АЭС в Запорожской области. Также президент попытался объяснить свои подозрения.
"России нужна дестабилизация на Украине", — подчеркнул её лидер, слова которого приводит NBC News.
Вместе с этим Зеленский заявил: власти РФ хотят, чтобы мир принудил Киев завершить вооружённое столкновение на выгодных для Москвы условиях. Также руководитель Украины обвинил Россию в ударах по Каховской ГЭС.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что эксперты агентства продолжат наблюдать за ситуацией на запорожской станции.
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