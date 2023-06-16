В Тюмени пресечен межрегиональный канал поставки наркотиков

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Тюмени сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы поставляющей наркотики на территорию региона. Об этом сообщает Megatyumen. ru.

Было установлена причастность нескольких граждан России к преступной деятельности, они действовали в составе группы по предварительному сговору.

Обвиняемые были задержаны с поличным во время подготовки к сбыту очередной партии запрещенных наркотических препаратов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выявляют иные эпизоды и соучастников преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".