В Тюмени сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы поставляющей наркотики на территорию региона. Об этом сообщает Megatyumen. ru.
Было установлена причастность нескольких граждан России к преступной деятельности, они действовали в составе группы по предварительному сговору.
Обвиняемые были задержаны с поличным во время подготовки к сбыту очередной партии запрещенных наркотических препаратов.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выявляют иные эпизоды и соучастников преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".
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