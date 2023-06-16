Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв объяснил, какие кадры нужны на фронте для внедрения в ВС РФ FPV-дронов.
Гурулёв выразил надежду на то, что БПЛА будут использоваться на СВО массово и что дронами будут укомплектованы все взводы. Он считает, что применение беспилотников потребует новых должностей на фронте.
Ранее сообщалось, что глава Удмуртии пообещал наладить массовое производство БПЛА к 2030 году.
"У нас как обычно со скрипом идёт изменение организационно-штатной структуры, но это надо делать моментально", — цитирует слова генерала "Военное дело".
Он отметил, что ВСУ будет развивать те же направления, поэтому нужно задуматься о системах радиоэлектронной борьбы.
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