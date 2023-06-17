Тяжёлые бои идут на Времевском выступе

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Донецкой Народной Республике ВСУ продолжают атаки на село Новодонецкое.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Пехота врага значительными силами наступает при поддержке легкобронированной техники и танков.

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" и армии РФ отражают бесконечные атаки. Противник смог продвинуться по посадкам между Новодонецким и Урожайным.

Бандеровцы заваливают район снарядами — н. п. Новодонецкое лежит в руинах, отмечают военкоры.

За прошлые сутки там отражены три мощных атаки ВСУ, их потери — до 20 боевиков и 3 единицы техники. Также обнаружена и накрыта ДРГ, скрытно пробиравшаяся по посадкам. Бои продолжаются.

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