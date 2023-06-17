Вместо НАТО Вашингтон предлагает Украине "стратегию дикобраза"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон намерен вооружить ВСУ так, чтобы боевые действия с ними были крайне болезненными.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщила бывший американский посол на Украине Мари Йованович.

На вопрос, "что стоит за обсуждаемой сегодня моделью безопасности для Киева и не отсрочит ли это путь в альянс НАТО", она ответила, что такие же гарантии США предоставляют сейчас Израилю.

"Здесь важно понимать, что речь идёт именно о "стратегии дикобраза" — предоставлении такой военной помощи Украине, чтобы дальнейшая война с ней была крайне болезненной. Эта модель также охватывает поддержку оборонного промышленного производства, так, чтобы стране не приходилось полагаться только на другие страны", — цитирует её "ПолитНавигатор".

Однако это не означает, что дорога в НАТО Украине закрыта, отметила дипломат. Правда, о сроках она сказать была не готова, заявив обтекаемо, что это, конечно, "займёт определённое время".

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