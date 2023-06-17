Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон не будет облегчать Киеву путь вступления в НАТО.
Лидер США подчеркнул, что Украина должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса.
Напомним, вместо НАТО Штаты предлагают Украине "стратегию дикобраза" по израильскому принципу. А тем временем, бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо допустил ввод войск Североатлантического блока на Украину после провала украинской армии на фронте.
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