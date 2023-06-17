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Пригожин о доблести русского солдата: и один может воевать смело и отважно

1:41
Силовые структуры » Министерство обороны

Русский солдат сражается смело и не трусит, главное, чтобы ему не мешали некомпетентные командиры. Так основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал запрос журналистов Pravda.Ru о плюсах и минусах контракта добровольческих объединений с министерством обороны.

Пригожин о доблести русского солдата: и один может воевать смело и отважно
Фото: redstar.ru

"Солдат русский никогда не трусит, солдат русский и один может воевать смело и отважно, если ему не мешают хронические неумелые люди [стилистика автора изменена]", — передает пресс-служба Пригожина его комментарий.

Плюсов от подписания контракта добровольческих подразделений с Минобороны РФ сразу несколько, добавил основатель ЧВК "Вагнер". По его словам, это сдача трофеев и излишек в виде вооружения, потому что без всего этого будет легче. Еще один плюс — смена руководства, ведь существующие комбаты, с которыми бойцы сражались много лет, уже "надоели". На смену им придут те, кто грамотно руководит и, возможно, является родственником кого-то из высокопоставленных военачальников.

"Следующее, конечно же, добровольческие подразделения получат самые ответственные, самые жесткие участки фронта, где они смогут себя проявить полноценно без поддержки танков, артиллерии и других средств, и смогут действительно показать, что они способны на серьезные задачи", — рассказал Пригожин.

Он также напомнил, что ЧВК "Вагнер" взрастила многих солдат, которые были вынуждены покинуть поле боя осенью 2022 года. Компания подготовила их, и теперь они героически сражаются.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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