Пригожин о доблести русского солдата: и один может воевать смело и отважно

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Русский солдат сражается смело и не трусит, главное, чтобы ему не мешали некомпетентные командиры. Так основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал запрос журналистов Pravda.Ru о плюсах и минусах контракта добровольческих объединений с министерством обороны.

Фото: redstar.ru

"Солдат русский никогда не трусит, солдат русский и один может воевать смело и отважно, если ему не мешают хронические неумелые люди [стилистика автора изменена]", — передает пресс-служба Пригожина его комментарий.

Плюсов от подписания контракта добровольческих подразделений с Минобороны РФ сразу несколько, добавил основатель ЧВК "Вагнер". По его словам, это сдача трофеев и излишек в виде вооружения, потому что без всего этого будет легче. Еще один плюс — смена руководства, ведь существующие комбаты, с которыми бойцы сражались много лет, уже "надоели". На смену им придут те, кто грамотно руководит и, возможно, является родственником кого-то из высокопоставленных военачальников.

"Следующее, конечно же, добровольческие подразделения получат самые ответственные, самые жесткие участки фронта, где они смогут себя проявить полноценно без поддержки танков, артиллерии и других средств, и смогут действительно показать, что они способны на серьезные задачи", — рассказал Пригожин.

Он также напомнил, что ЧВК "Вагнер" взрастила многих солдат, которые были вынуждены покинуть поле боя осенью 2022 года. Компания подготовила их, и теперь они героически сражаются.