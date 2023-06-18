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РИА Новости: украинский военнопленный рассказал, что американские и польские военные командуют ВСУ

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Силовые структуры

Боевиками ВСУ руководят американские и польские военные, рассказал украинский пленный Давид.

РИА Новости: украинский военнопленный рассказал, что американские и польские военные командуют ВСУ
Фото: www.mk.ru

По словам пленного ВСУшника, иностранные наёмники более "наглые" и напористые.

"Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами", — цитирует боевика РИА Новости.

При этом на полигонах украинцам приходилось ждать, пока иностранцы пройдут подготовку. Только после них разрешалось приступить к стрельбам и техотработке.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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