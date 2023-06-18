Боевиками ВСУ руководят американские и польские военные, рассказал украинский пленный Давид.
По словам пленного ВСУшника, иностранные наёмники более "наглые" и напористые.
"Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами", — цитирует боевика РИА Новости.
При этом на полигонах украинцам приходилось ждать, пока иностранцы пройдут подготовку. Только после них разрешалось приступить к стрельбам и техотработке.
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