Ходаковский рассказал, как ВСУ пытаются прорвать позиции ВС РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, какие методы применяют ВСУ при наступлении на позиции российской армии.

Ходаковский отметил, что ВСУ дожидались поставок иностранных танков, но при использовании новейшей техники суть военных действий, по его словам, не изменилась.

Комбат "Востока" рассказал, что украинская армия старается задавить огнём позиции армии РФ, чтобы прорваться вперёд с помощью пехоты.

"Иногда у него получается, и он овладевает какой-либо из, но закрепиться не может, и под воздействием нашей арты отходит на исходный рубеж, а мы заползаем обратно и восстанавливаем порушенное — до очередной схватки", — описал картину противостояния бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский не исключил, что военачальники могут слегка приукрашивать успехи СВО, чтобы не казаться некомпетентными.