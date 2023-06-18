Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новая технология Apple: iPhone сможет воспроизводить речь пользователя
В Одессе запретили купаться из-за загрязнения воды в Чёрном море
Plants: учёные из Греции нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели
Le Monde: французские инструкторы НАТО честно рассказали, что думают о солдатах ВСУ
"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
Сельдерей: Овощ с отрицательным значением калорий
Врач из РФ Тутищева рассказала, сколько спиртного можно выпивать без риска набрать лишний вес
"Турпром": россиянина шокировали "оторванные от реальности" цены в Стамбуле
Туристка из РФ перечислила шесть странностей водителей в Турции, которые возмущают россиян

В США назвали оружие ВС РФ, успешно уничтожающее танки НАТО уже 20 лет

1:09
Силовые структуры

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" уже более двух десятилетий весьма успешно уничтожает танки НАТО.

В США назвали оружие ВС РФ, успешно уничтожающее танки НАТО уже 20 лет
Фото: infosmi.net

Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

Лёгкий 28-килограммовый переносной "Корнет", поступивший на вооружение в 1998 г., уже более 20 лет успешно используют разные страны против бронетехники Запада, уничтожая танки "Абрамсы" и БМП "Брэдли" (США), "Меркавы" (Израиль) и "Леопарды" (ФРГ), пишет издание.

Автор назвал особенностью ПТРК его боеголовку с тандемным зарядом, а тепловизоры комплекса превосходят возможности натовских аналогов.

"Примечательной особенностью ракеты является её тандемная боевая часть с двумя кумулятивными зарядами, разделёнными ракетным двигателем, что позволяет увеличить фокусное расстояние второго заряда и, таким образом, значительно улучшить её проникающие способности", — отметил аналитик.

Ранее российские бойцы сообщли об уничтожении бронемашины ВСУ Bradley российским "Корнетом".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российский ПТРК Корнет
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Души людей нашли в космосе — учёные из США

Учёные из США провели обширное исследование, которое привело их к убеждению в существовании душ в космическом пространстве.

Инженерная школа США нашла в космосе скопление человеческих душ
Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Возможный дефицит хлеба после разрушения Каховской ГЭС напугал Запад
В Латвии горит техника НАТО. Работа партизан? Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
Стало известно, действительно ли русских не ждут в Грузии
Три самых эффективных продукта для здоровья и гибкости сосудов
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Последние материалы
Якутия: Самое красивое и холодное место на планете
Plants: учёные из Греции нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели
В США назвали оружие ВС РФ, успешно уничтожающее танки НАТО уже 20 лет
Le Monde: французские инструкторы НАТО честно рассказали, что думают о солдатах ВСУ
"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
Сельдерей: Овощ с отрицательным значением калорий
Врач из РФ Тутищева рассказала, сколько спиртного можно выпивать без риска набрать лишний вес
Бюджетный вариант летнего отдыха на Байкале
"Турпром": россиянина шокировали "оторванные от реальности" цены в Стамбуле
Ford Mustang Dark Horse 2024 имеет множество аэродинамических преимуществ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников