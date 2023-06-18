В США назвали оружие ВС РФ, успешно уничтожающее танки НАТО уже 20 лет

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" уже более двух десятилетий весьма успешно уничтожает танки НАТО.

Фото: infosmi.net

Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

Лёгкий 28-килограммовый переносной "Корнет", поступивший на вооружение в 1998 г., уже более 20 лет успешно используют разные страны против бронетехники Запада, уничтожая танки "Абрамсы" и БМП "Брэдли" (США), "Меркавы" (Израиль) и "Леопарды" (ФРГ), пишет издание.

Автор назвал особенностью ПТРК его боеголовку с тандемным зарядом, а тепловизоры комплекса превосходят возможности натовских аналогов.

"Примечательной особенностью ракеты является её тандемная боевая часть с двумя кумулятивными зарядами, разделёнными ракетным двигателем, что позволяет увеличить фокусное расстояние второго заряда и, таким образом, значительно улучшить её проникающие способности", — отметил аналитик.

Ранее российские бойцы сообщли об уничтожении бронемашины ВСУ Bradley российским "Корнетом".

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