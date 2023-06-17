"Отважные" сорвали наступление ВСУ, уничтожив БМП Bradley и опорный пункт

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Инженерно-саперный взвод Центрального военного округа армии России уничтожил опорник, личный состав и броневик Bradley.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы группы "Отважные" российской армии заминировали поле по маршруту выдвижения тяжёлой техники ВСУ, боевики попытались перейти в атаку, но в результате американские БМП были уничтожены.

Направив заминированный трофейный тягач с устройством дистанционного подрыва на украинские позиции, инженеры ВС РФ уничтожили наблюдательный и опорный пункт врага.