Инженерно-саперный взвод Центрального военного округа армии России уничтожил опорник, личный состав и броневик Bradley.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бойцы группы "Отважные" российской армии заминировали поле по маршруту выдвижения тяжёлой техники ВСУ, боевики попытались перейти в атаку, но в результате американские БМП были уничтожены.
Направив заминированный трофейный тягач с устройством дистанционного подрыва на украинские позиции, инженеры ВС РФ уничтожили наблюдательный и опорный пункт врага.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.