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У Новодонецкого российские морпехи уничтожили 103 боевика ВСУ

Силовые структуры

В районе н. п. Новодонецкое штурмовики морпехов ТОФ в составе 23 человек уничтожили 103 боевика армии Украины.

У Новодонецкого российские морпехи уничтожили 103 боевика ВСУ
Фото: Всероссийское казачье общество

Это рассказал командир танковой роты морпехов капитан Руслан Курбанов.

Минувшей ночью всушники пытались провести атаку, однако были разбиты встречным ударом штурмовиков морской пехоты ВС РФ.

"Под контролем украинских формирований Новодонецкое находилось в течение пяти часов. 23 российских солдата бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады. Противник был уничтожен за 3 часа боя", — подытожил боец.

По информации, российские морские пехотинцы подбили бронетехнику НАТО. Среди них французский танк АМХ-10.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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