Украинские диверсанты не будут взрывать "грязную бомбу" на каком-либо военном объекте ВС РФ, их интересует значимое место для россиян, заявил глава Международной ассоциации ветеранов антитеррора подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.
По словам военного эксперта, террористам при выборе цели не будут мешать мораль и этика. Им важна только реакция в российских и западных СМИ.
"Военные объекты, мне кажется, совершенно их не интересуют. Их интересуют только наши граждане. Еще один раз они будут доказывать, что мы не способны решить проблему с фашистами Украины", — пояснил Гончаров в интервью Общественной Службе Новостей.
Причём предотвращение такого теракт, добавил он, является нетривиальной задачей для спецслужб. "Грязную бомбу" легко провести и спрятать, а потому к угрозе подобной диверсии нужно относиться со всей серьезностью.
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