Ветеран "Альфы" Гончаров предсказал цель теракта с "грязной бомбой" на территории России

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские диверсанты не будут взрывать "грязную бомбу" на каком-либо военном объекте ВС РФ, их интересует значимое место для россиян, заявил глава Международной ассоциации ветеранов антитеррора подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

Фото: drugoigorod.ru

По словам военного эксперта, террористам при выборе цели не будут мешать мораль и этика. Им важна только реакция в российских и западных СМИ.

"Военные объекты, мне кажется, совершенно их не интересуют. Их интересуют только наши граждане. Еще один раз они будут доказывать, что мы не способны решить проблему с фашистами Украины", — пояснил Гончаров в интервью Общественной Службе Новостей.

Причём предотвращение такого теракт, добавил он, является нетривиальной задачей для спецслужб. "Грязную бомбу" легко провести и спрятать, а потому к угрозе подобной диверсии нужно относиться со всей серьезностью.