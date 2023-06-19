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Добровольцы из Оренбургского казачьего войска отправились в зону СВО

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Силовые структуры

Представители Оренбургского казачьего войска пополнили добровольческий отряд "Ермак". Об этом сообщает tagilcity.ru.

Добровольцы из Оренбургского казачьего войска отправились в зону СВО
Фото: Всероссийское казачье общество

Они отправились из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции. Перед отъездом для добровольцев были проведены занятия по огневой подготовке, сборке автомата Калашникова, технике безопасности и устранении возможных задержек при стрельбе.

Бойцов также благословил священник. Стоит отметить, что это уже 16-й по счёту отъезд казанов из Оренбургского казачьего войска.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Её целью является защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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