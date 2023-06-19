Добровольцы из Оренбургского казачьего войска отправились в зону СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Оренбургского казачьего войска пополнили добровольческий отряд "Ермак". Об этом сообщает tagilcity.ru.

Фото: Всероссийское казачье общество

Они отправились из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции. Перед отъездом для добровольцев были проведены занятия по огневой подготовке, сборке автомата Калашникова, технике безопасности и устранении возможных задержек при стрельбе.

Бойцов также благословил священник. Стоит отметить, что это уже 16-й по счёту отъезд казанов из Оренбургского казачьего войска.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Её целью является защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.