Украинский военнопленный обратил внимание на недопустимое использование подразделений ВСУ

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Будучи не в состоянии осуществить штурм российских позиций, украинское командование бросает в бой подразделения ВСУ, которые в принципе не должны этого делать. О происходящем в рядах украинской армии рассказал военнопленный ВСУ.

Фото: Вадим Савицкий

Украинский боец оказался одним из трёх, которые попали в плен к российским военным на Ореховском направлении в Запорожской области.

Боец уточнил, что он состоит в отдельной механизированной бригаде, то есть является пехотинцем.

"Наша задача — это закрепиться и стоять, то есть не штурмовать, для этого есть штурмовые бригады, а нас начали использовать, как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо. Штурм? Штурм! Всё, вперед", — рассказал пленный журналистам РИА Новости.

Он отметил, что его однополчанам было обещано, что они, как нормальный пехотный батальон, будут находиться в обороне. Но атака ВСУ потерпела неудачу, поэтому украинское командование решило закрыть брешь "теми, что есть", то есть пехотинцами.