Как казаки помогают военным в Шебекине: репортаж Дарьи Асламовой

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова побывала в штабе казаков в Шебекине. Добровольцы рассказали о том, как живет город после того, как его покинули местные жители.

"Под обстрелом город практически с первого числа. Нас утюжили беспрерывно, под обстрелом людей вывозили. У нас, у казаков, сейчас стоит задача — борьба с мародерством. В основном, это люди с низким социальным статусом. Они остались здесь — а куда ехать?" — заявил атаман шебекинских казаков Владимир Карагодин.

Обмундирование и оружие казаки приобрели за счет собственных средств. В случае с диверсантами задача казаков — вовремя сообщить военным об их обнаружении.

Также казаки рассказали о разнице между русским и украинским солдатам. По их словам, русский солдат никогда не прячется за спины мирных жителей, а украинский при опасности поступает именно таким образом.