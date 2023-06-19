Собственный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова побывала в штабе казаков в Шебекине. Добровольцы рассказали о том, как живет город после того, как его покинули местные жители.
"Под обстрелом город практически с первого числа. Нас утюжили беспрерывно, под обстрелом людей вывозили. У нас, у казаков, сейчас стоит задача — борьба с мародерством. В основном, это люди с низким социальным статусом. Они остались здесь — а куда ехать?" — заявил атаман шебекинских казаков Владимир Карагодин.
Обмундирование и оружие казаки приобрели за счет собственных средств. В случае с диверсантами задача казаков — вовремя сообщить военным об их обнаружении.
Также казаки рассказали о разнице между русским и украинским солдатам. По их словам, русский солдат никогда не прячется за спины мирных жителей, а украинский при опасности поступает именно таким образом.
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