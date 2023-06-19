Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" летят в Запорожскую область и Днепропетровскую область.
Об этом со ссылкой на украинские паблики сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Раньше Киев заявлял, что российские войска подтянули резервы и перешли в активное наступление на Лиманском и Купянском фронтах.
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После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".