БПЛА "Герань" летят в Запорожскую область и Днепропетровскую область

0:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" летят в Запорожскую область и Днепропетровскую область.

Фото: elpais.com

Об этом со ссылкой на украинские паблики сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Раньше Киев заявлял, что российские войска подтянули резервы и перешли в активное наступление на Лиманском и Купянском фронтах.

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