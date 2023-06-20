Экс-советник Кучмы Соскин осудил Зеленского за сокрытие информации о судьбе Буданова и Залужного

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил нынешнего президента страны Владимира Зеленского в сокрытии данных о состоянии руководителя военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых… Раз не демонстрируете, значит, врёте", — подчеркнул Соскин, видео с речью доступно на YouTube.

Вместе с этим бывший советник счёл главу Украины лжецом и отметил, что такое мнение подтверждает отказ Киева публиковать кадры с Будановым и Залужным. Они, по словам Зеленского, живы и трудятся, напомнил Соскин.