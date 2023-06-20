Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил нынешнего президента страны Владимира Зеленского в сокрытии данных о состоянии руководителя военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых… Раз не демонстрируете, значит, врёте", — подчеркнул Соскин, видео с речью доступно на YouTube.
Вместе с этим бывший советник счёл главу Украины лжецом и отметил, что такое мнение подтверждает отказ Киева публиковать кадры с Будановым и Залужным. Они, по словам Зеленского, живы и трудятся, напомнил Соскин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".