Украинские пограничники рассказали, что белорусские военнослужащие скидывали на них с дронов вместо гранат картофель.
В Сети появилось видео, на котором военнослужащие ВСУ рассказали о противостоянии с белорусскими пограничниками.
По словам бойцов украинской армии со стороны Белоруссии к ним прилетели дроны, которые скидывали на них "снаряды" в виде картофеля.
"Это был троллинг 99 уровня", — отметили представители ВСУ.
Ранее сообщалось, что белорусские пограничники переманивали коллег с Украины при помощи борща.
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