Белорусские пограничники закидали бойцов ВСУ картофелем

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские пограничники рассказали, что белорусские военнослужащие скидывали на них с дронов вместо гранат картофель.

Фото: pixabay. com

В Сети появилось видео, на котором военнослужащие ВСУ рассказали о противостоянии с белорусскими пограничниками.

По словам бойцов украинской армии со стороны Белоруссии к ним прилетели дроны, которые скидывали на них "снаряды" в виде картофеля.

"Это был троллинг 99 уровня", — отметили представители ВСУ.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники переманивали коллег с Украины при помощи борща.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.