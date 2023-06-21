Сегодня, 21 июня, российские силы пресекли попытку боевиков киевского режима осуществить атаку на объекты Подмосковья. Об этом заявили в Минобороны России.
Украина направила три беспилотника в Московскую область. Однако все дроны были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. Летательные аппараты потеряли управление и потерпели крушение.
"В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении военного ведомства.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.