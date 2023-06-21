Минобороны России назвало терактом атаку дронов на объекты в Подмосковье

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 21 июня, российские силы пресекли попытку боевиков киевского режима осуществить атаку на объекты Подмосковья. Об этом заявили в Минобороны России.

Фото: Фотоархив Министерства обороны СССР, 1989 год

Украина направила три беспилотника в Московскую область. Однако все дроны были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. Летательные аппараты потеряли управление и потерпели крушение.

"В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении военного ведомства.