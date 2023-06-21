Бывший аналитик ЦРУ назвал контрнаступление ВСУ "ужасной резнёй", из-за которой погибли тысячи украинцев

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон счёл контрнаступление Киева неудачным и указал на огромные потери украинской стороны.

Фото: rusvesna.su

"Это провал, потому что свыше десяти тысяч солдат ВСУ погибли, даже не прошли первую линию обороны", — подчеркнул эксперт, видео с мнением доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению специалиста, действия армии Украины являются не частью военной стратегии, а политическим ходом лидера страны Владимира Зеленского, его западных партнёров. Вместе с этим бывший аналитик ЦРУ добавил, что почти все солдаты, которых Вашингтон и альянс НАТО тренировали минувшие три месяца, скорее всего, погибли.

"Это была ужасная резня украинских войск", — сказал Джонсон.