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Бывший аналитик ЦРУ назвал контрнаступление ВСУ "ужасной резнёй", из-за которой погибли тысячи украинцев

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Силовые структуры

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон счёл контрнаступление Киева неудачным и указал на огромные потери украинской стороны.

Бывший аналитик ЦРУ назвал контрнаступление ВСУ "ужасной резнёй", из-за которой погибли тысячи украинцев
Фото: rusvesna.su

"Это провал, потому что свыше десяти тысяч солдат ВСУ погибли, даже не прошли первую линию обороны", — подчеркнул эксперт, видео с мнением доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению специалиста, действия армии Украины являются не частью военной стратегии, а политическим ходом лидера страны Владимира Зеленского, его западных партнёров. Вместе с этим бывший аналитик ЦРУ добавил, что почти все солдаты, которых Вашингтон и альянс НАТО тренировали минувшие три месяца, скорее всего, погибли.

"Это была ужасная резня украинских войск", — сказал Джонсон.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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