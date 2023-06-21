СКР ищет жителей Шебекино, чьё имущество пострадало от обстрелов ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Следственном комитете России продолжается расследование фактов массированных обстрелов территорий Белгородской области, пишет bel. ru. Разыскиваются шебекинцы, чьё имущество получило повреждения.

Действующим в России законодательством предусмотрено, что граждане относятся к потерпевшим, если их имущество пострадало либо утрачено.

СКР по Белгородской области обращается к жителям Шебекино и округа обращаться по телефону 8 (4722) 739-196 для проведения процессуальных действий и последующего взаимодействия. Все пострадавшие могут рассчитывать на получение правовой помощи, заверили в ведомстве.