Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что основная фаза конфликта на Украине завершится к конце лета — началу осени. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.
Эксперт выразил уверенность, что попытки киевского режима контратаковать провалятся, а ответные удары российских военных позволят освободить новые регионы России и создать вокруг них буферную зону.
Кроме того, Риттер отметил, что техника и оружие НАТО лишь ослабило украинскую армию, так как военные не умеют пользоваться новой техникой. Пресловутые танки Leopard и БМП Bradley легко уничтожаются на поле боя.
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