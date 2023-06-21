Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Искусственный интеллект и угроза биотерроризма: Что нужно знать
Астролог Ахметджанова: в день солнцестояния в 2023 году можно привлечь удачу
Взрыв в центре Парижа привёл к пожару в многоэтажном доме
360kuai: Москва неожиданно для Запада получила сразу три хорошие новости
Микробиологи из ИЭМ Санкт-Петербурга нашли лекарство от рака
"Роснефть" нарастит поставки топлива в Монголию
Врач-диетолог Соломатина назвала питание, от которого может наступить преждевременная смерть
В Дагестане в результате ужасающего ДТП погибли восемь человек
Moon of Alabama: США признали своё поражение в борьбе с Россией и Китаем

Эксперт: основная фаза спецоперации закончится к концу лета

0:47
Силовые структуры

Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что основная фаза конфликта на Украине завершится к конце лета — началу осени. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Эксперт выразил уверенность, что попытки киевского режима контратаковать провалятся, а ответные удары российских военных позволят освободить новые регионы России и создать вокруг них буферную зону.

Кроме того, Риттер отметил, что техника и оружие НАТО лишь ослабило украинскую армию, так как военные не умеют пользоваться новой техникой. Пресловутые танки Leopard и БМП Bradley легко уничтожаются на поле боя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Последние материалы
Искусственный интеллект и угроза биотерроризма: Что нужно знать
Астролог Ахметджанова: в день солнцестояния в 2023 году можно привлечь удачу
Взрыв в центре Парижа привёл к пожару в многоэтажном доме
360kuai: Москва неожиданно для Запада получила сразу три хорошие новости
Эксперт: основная фаза спецоперации закончится к концу лета
Микробиологи из ИЭМ Санкт-Петербурга нашли лекарство от рака
"Роснефть" нарастит поставки топлива в Монголию
Врач-диетолог Соломатина назвала питание, от которого может наступить преждевременная смерть
В Дагестане в результате ужасающего ДТП погибли восемь человек
Moon of Alabama: США признали своё поражение в борьбе с Россией и Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников