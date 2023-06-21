Эксперт: основная фаза спецоперации закончится к концу лета

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что основная фаза конфликта на Украине завершится к конце лета — началу осени. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Эксперт выразил уверенность, что попытки киевского режима контратаковать провалятся, а ответные удары российских военных позволят освободить новые регионы России и создать вокруг них буферную зону.

Кроме того, Риттер отметил, что техника и оружие НАТО лишь ослабило украинскую армию, так как военные не умеют пользоваться новой техникой. Пресловутые танки Leopard и БМП Bradley легко уничтожаются на поле боя.