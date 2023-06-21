76-я дивизия ВДВ наступает на Лиманском направлении в ДНР. Боевики Вооружённых сил Украины выбиты с ряда опорных пунктов, взято много пленных всушников.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видео с мест событий.
Десант, пехота и бронированные группы "Отважных" активно атакуют неприятеля на фронте, штурмуя укрепрайоны под Кременной.
На видеокадрах БМП-2 десантников с боевым модулем "Бережок" 76-й псковской дивизии ВДВ штурмует позиции ВСУ в лесу.
В ходе атак много бандеровцев сдались в плен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.