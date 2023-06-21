76-я дивизия ВДВ наступает на Лиманском фронте, взято много пленных

76-я дивизия ВДВ наступает на Лиманском направлении в ДНР. Боевики Вооружённых сил Украины выбиты с ряда опорных пунктов, взято много пленных всушников.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видео с мест событий.

Десант, пехота и бронированные группы "Отважных" активно атакуют неприятеля на фронте, штурмуя укрепрайоны под Кременной.

На видеокадрах БМП-2 десантников с боевым модулем "Бережок" 76-й псковской дивизии ВДВ штурмует позиции ВСУ в лесу.

В ходе атак много бандеровцев сдались в плен.