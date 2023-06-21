Есть версия, что НАТО создаёт "суперсолдата" с помощью биологических препаратов. Военный психолог Алексей Захаров считает опасными такие эксперименты.
Захаров отметил, что подобные препараты "отключают человеку мозги".
Ранее психолог Александр Кичаев назвал главный симптом посттравматического стрессового расстройства "ПТСР" у людей, переживших военный опыт.
Человек под воздействием веществ пребывает в состоянии измененного сознания. В таком состоянии военнослужащий, по словам эксперта, лишается способности мыслить критически.
"Если мы намеренно выстраиваем ситуацию невосприимчивости к внешним факторам — к боли, к страху — мы сразу убираем у человека способность реально оценивать ситуацию. Какой он тогда солдат?" — цитирует слова психолога Общественная Служба Новостей.
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