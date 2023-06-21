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Военный психолог рассказал, чем опасны эксперименты по созданию "суперсолдат" с применением препаратов

Силовые структуры

Есть версия, что НАТО создаёт "суперсолдата" с помощью биологических препаратов. Военный психолог Алексей Захаров считает опасными такие эксперименты.

Военный психолог рассказал, чем опасны эксперименты по созданию "суперсолдат" с применением препаратов
Фото: discover24.ru

Захаров отметил, что подобные препараты "отключают человеку мозги".

Ранее психолог Александр Кичаев назвал главный симптом посттравматического стрессового расстройства "ПТСР" у людей, переживших военный опыт.

Человек под воздействием веществ пребывает в состоянии измененного сознания. В таком состоянии военнослужащий, по словам эксперта, лишается способности мыслить критически.

"Если мы намеренно выстраиваем ситуацию невосприимчивости к внешним факторам — к боли, к страху — мы сразу убираем у человека способность реально оценивать ситуацию. Какой он тогда солдат?" — цитирует слова психолога Общественная Служба Новостей.

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Современный суперсолдат
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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